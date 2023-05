Torna il Liri Blues Festival, presente alla conferenza stampa anche Gianluca Quadrini

Si è svolta ieri la conferenza stampa per la 34’ edizione del Liri Blues Festival, nella splendida Villa Nota/Pisani di Isola del Liri. In rappresentanza della Provincia di Frosinone ha portato i saluti del Presidente, Luca Di Stefano, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale che definisce la manifestazione – “una grandissima opportunità per il territorio.” E continua in una nota – “Abbiamo nella nostra provincia uno dei più importanti festival del Blues italiani. Un evento di spessore internazionale che porta in alto il nome della nostra provincia.

Era fondamentale che anche noi istituzioni fossimo presenti con il nostro sostegno e il nostro contributo per questa importante edizione. Complimenti a Paolo Diamanti e alla sua associazione, la passione per la musica ha portato Isola del Liri oltre confine.”

COMUNICATO STAMPA