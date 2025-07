Torna il consueto incontro con la 24H targata Giocavolley, la kermesse estiva più attesa di tutta la provincia, e non solo

L’appuntamento è per sabato 5 Luglio alle ore 16:00 presso il Palazzetto dello sport “Luca Polsinelli”, dove ad attendere i ragazzi ci sarà un ricco aperitivo di benvenuto, prima di dare il via alle danze con il primo match è in programma alle ore 17:00. Ben undici le formazioni che scenderanno in campo per un girone all’italiana con gare di sola andata, per un totale di 44 incontri. Sarà la classifica, al termine della fase a gironi, a decidere le 4 contendenti allo scettro di regina nell’11^ Edizione della 24H Giocavolley, 13^ Memorial Sisto Savona. “Siamo giunti ormai all’undicesima edizione della nostra 24H e questo non può che inorgoglircisono state queste, le prime parole di Patrizio Pandozzi, presidente della Giocavolley Asd.- Con il passare degli anni, grazie al nostro impegno ed al lavoro profuso per alzare sempre di più l’asticella, la nostra manifestazione è diventata uno degli eventi pallavolistici più attesi dell’estate laziale, unico nel suo genere sul territorio, oltre che il più longevo. Insieme ai numerosi atleti della provincia di Frosinone, ce ne sono tanti anche provenienti dalla vicina Latina e da Roma. Continueremo a fare del nostro meglio per rendere la nostra 24H qualcosa di sempre più grande. Siamo la dimostrazione che il lavoro di squadra funziona sempre. Altrettanto importante, per noi, all’interno della manifestazione, è il ricordo del nostro Sisto Savona, a cui siamo legati con profondo affetto. Ancora una volta siamo anche all’interno dell’Estate Sorana, e per questo ci tenevamo a ringraziare il Comune di Sora, il Sindaco e la giunta comunale, che ci sostengono ogni anno di più. Voglio fare anche un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che, tra poche ore, scenderanno in campo. Vi auguro di divertirvi, di godere a pieno lo spirito della nostra manifestazione e… che vinca il migliore!”

Roberta Velocci – Ufficio Stampa Giocavolley

