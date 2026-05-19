Torna CORI CIVITAS VINI – Viaggi del Gusto

Torna, sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, CORI CIVITAS VINI – Viaggi del Gusto, evento promosso e organizzato dal Comune di Cori, Assessorato all’Agricoltura, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Lazio, dedicato alla biodiversità agricola, enogastronomica e culturale di Cori e del suo territorio.

Per due giornate, il territorio si apre al pubblico con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali, banchi d’assaggio nel Giardino del Museo di Cori, masterclass del gusto, incontri, musica e visite guidate al bellissimo Chiostro di Sant’Oliva.

Protagonisti saranno i vini da varietà autoctone come Bellone e Nero Buono, insieme alle eccellenze locali: olio extra-vergine di oliva da cultivar Itrana, prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti tradizionali, ciambelle scottolate, lievitati, pani, piatti della tradizione e prodotti della terra. Un fitto programma di appuntamenti e altrettante opportunità di conoscere il potenziale di questo territorio attende i visitatori.

Ogni giornata si articola in tre momenti principali

Visite gratuite in cantina e nei laboratori dalle 10:00 alle 16:00

Durante la giornata sarà possibile visitare cantine, aziende agricole, laboratori artigianali e luoghi di produzione del territorio. Le visite permettono di scoprire da vicino vini, olio, formaggi, prosciutto cotto al vino, lievitati, biscotti tradizionali e altre specialità locali. Le visite sono gratuite, ma i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione.

Giardino del Gusto dalle 16:30 alle 23:00

Nel Giardino del Museo della Città e del Territorio di Cori, all’interno del Complesso Monumentale di Sant’Oliva, aprono i banchi d’assaggio con cantine, produttori, aziende agricole e artigiani del gusto. Il percorso di degustazione racconta Cori attraverso vino, olio, formaggi, salumi, biscotti, lievitati e prodotti della tradizione.

Masterclass del gusto dalle 18:00 alle 22:00

Durante il Giardino del Gusto, nella sala conferenze del Museo, attigua al giardino, si svolgono le masterclass dedicate ai prodotti del territorio e ai loro abbinamenti con i vini di Cori. Gli incontri permettono di conoscere da vicino produttori, artigiani, sommelier e ristoratori attraverso degustazioni guidate e racconti del gusto. Posti limitati fino a esaurimento.

“Stiamo lavorando – dichiarano il sindaco, Mauro De Lillis, e l’assessore all’Agricoltura, Simonetta Imperia – per migliorare un evento che tante soddisfazioni ci ha regalato già nella sua prima edizione, raccogliendo un’ottima accoglienza da parte del pubblico. Il percorso che abbiamo pensato valorizza sempre più il legame tra cibo, vino, paesaggio e memoria, con particolare attenzione alle tradizioni gastronomiche coresi. Tante le cantine, le aziende e le associazioni coinvolte, praticamente un intero territorio che si attiva in sinergia per dare il meglio e farsi conoscere come merita”.

N.B. L’accesso all’area del Giardino del Gusto è libero. Per partecipare alle degustazioni e alle visite guidate al Museo è previsto un ticket di 15 €, comprensivo di: Calice omaggio, Percorso di degustazione, Visite guidate al Museo e al Chiostro di Sant’Oliva.

Le visite nelle cantine e nei laboratori sono gratuite, ma i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione.

Per visite gratuite nel territorio di Cori, è possibile contattare la Pro Loco di Cori 348 905 3474.