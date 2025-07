Torna Boville Etnica: fra danza, musica, tradizione e contemporaneità, con un concerto Esclusivo dell’artista ciociaro Giuliano Gabriele

A Boville Ernica torna, per la XXIII edizione, Boville Etnica, il festival di musica popolare promosso dal Comune di Boville Ernica insieme a Coming MusicArt e Emozioni Live. L’evento, ormai punto di riferimento per gli amanti delle culture popolari, si svolge nel suggestivo centro storico – fra cortili medievali e piazze cariche di storia – offrendo intense attività musicali all’insegna del ritmo, della danza, del canto e della comunità. Questo festival, che vanta oltre vent’anni di storia, valorizza le tradizioni del Sud Italia e della Ciociaria, ricreando un legame emozionale con radici profonde e rinnovando ogni anno l’esperienza musicale. Il programma parte domenica 13 luglio alle ore 18:00 al Chiostro comunale, dove si terrà un incontro sulle danze del Sud Italia praticate in Ciociaria. Con ospiti d’eccezione come Francesca Trenta e Angela Esposito, il workshop introdurrà alle sfumature coreutiche e culturali delle danze meridionali, molto diffuse anche nella nostra provincia. Alle ore 21:00, in Piazza Sant’Angelo, iniziano i concerti con una estemporanea musicale sulle danze del Sud, guidata da un trio tutto al femminile composto da Monica Neri, Rita Tumminia e Federica Torrice, che si esibiranno in una performance dedicata alle danze meridionali. Alle ore 22:00, sempre in Piazza Sant’Angelo, concerto: “Giuliano Gabriele and the Taranta Beatball Club” Sarà la “data zero” del nuovo progetto guidato da Giuliano Gabriele: un’occasione per ascoltare musica ispirata alla tradizione, ma in chiave contemporanea, all’interno di un genere musicale che unisce le radici del Sud Italia con le sonorità del mondo. Gabriele ha pubblicato lo scorso anno l’album Basta!, che ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali: il quotidiano francese *Le Monde* lo ha inserito tra i migliori dischi world music del 2024, insieme alla rivista inglese *Songlines Magazine* e al giornale svizzero *Le Temps*. L’artista ciociaro si è inoltre esibito all’*Atlantic Music Expo* di Capo Verde, una delle più importanti vetrine mondiali della world music. A Boville si terrà la prima di uno spettacolo live tutto nuovo, in cui si fonderanno taranta, ritmi contemporanei e improvvisazione in un mix travolgente. La kermesse si concluderà lunedì 14 luglio alle ore 21:00 al Chiostro comunale, con un laboratorio di musica popolare d’insieme a cura di Officine Meridionali: un’occasione per esplorare strumenti e melodie tradizionali in una lezione collettiva, aperta a musicisti di ogni livello. Boville Etnica si propone come una finestra sul patrimonio musicale popolare del Sud Italia, intrecciando performance, laboratori e momenti collettivi di festa. L’obiettivo è rafforzare la memoria storica e alimentare il dialogo culturale. Come evidenziato dal sindaco e dal vicesindaco, lo scorso anno l’evento ha animato piazze e cortili con spettacoli di qualità e momenti partecipativi per tutte le età. L’ingresso alla manifestazione è totalmente gratuito.

