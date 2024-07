Torna BOMBOKLAT FESTIVAL a Pofi. Tre giorni di Musica, Arte e Cultura, immersi nel verde della Ciociaria

Un evento molto atteso che in passato ha richiamato nel grazioso paese ciociaro numerosi amanti della musica di qualità. Un evento che, oltre a voler garantire momenti di svago e di divertimento e ovviamente buona musica, vuole anche valorizzare un territorio ricco di natura, cultura, storia, arte e gastronomia.

Bomboklat Festival 2024 si terrà nello “Stadio Comunale Giacinto Ricci” di Pofi. All’interno del Festival vi saranno: Main Stage – Sound System Area – Food&drink – zone relax – mercatini – animazione & laboratori per bambini. Quest’anno nelle tre serate del festival entreranno in contatto suoni molto differenti. Dall’unica data italiana di O.B.F x Iration Steppas (UK/FR) all’originalità di Kaos One (pioniere dell’Hip Hop underground italiano) fino alle sonorità mediterranee di Giuliano Gabriele ed il Rock Ska dei Meganoidi, il suono Reggae Ciociaro degli Amalgam Roots. Prima e dopo il main stage, una sound system area che amplificherà accurati djset di Strada, Pakkia Crew e BMBKT sound.

“Abbiamo negli anni – dichiara il presidente del Festival Daniele Corrado Marchetti – fatto crescere piante elettroniche, Reggae e emozioni terrene, suoni che accompagnano una vita lenta, in un borgo della Ciociaria sempre più in difficoltà demografiche. Ci siamo spinti oltre coinvolgendo artisti internazionali, sound system e crew. Con l’obiettivo di dare alla musica sempre un contesto ideale per potersi diffondere, abbiamo ospitato mostre e performance artistiche, dentro e fuori i luoghi del festival. Il nostro obiettivo principale – prosegue Marchetti – è creare una rete sociale, culturale e collettiva, che possa trasformare la Ciociaria e appunto Pofi in una zona strategica per il turismo, creando connessioni e scambi territoriali e culturali con persone che vengono da ogni zona d’Italia, per far conoscere, visitare e amare il nostro territorio. E ovviamente la musica è il miglior volano per raggiungere questo nostro ambizioso obiettivo. Divertimento, buona musica e promozione sociale e del territorio possono, anzi debbono camminare sulla stessa strada. Grande l’impatto che il Bomboklat ha sul nostro territorio: l’investimento totale per la nostra provincia e regione da parte della nostra associazione NO-PROFIT ad oggi è di 250.000 euro, con la presenza di oltre 15.000 persone! Quanto suddetto dimostra che la crescita sociale, economica e turistica del nostro territorio passa soprattutto attraverso queste manifestazioni, infatti anche quest’anno, grazie alla prelazione degli abbonamenti venduti ospiteremo gente che viene da tutta Italia! Chiediamo a gran voce che le istituzioni ci ascoltino, contribuendo alla salvaguardia del Festival per le edizioni future”.

Un evento da non perdere per gli amanti della buona musica, della natura e della socializzazione.

Questo il programma completo:

Venerdì 12 Luglio: Kaos e Dj Craim + Pakkia Crew + Giuliano Gabriele

Sabato 13 Luglio: O.B.F X Iration Steppas (UK/ FRANCIA) unica data Italiana) + Amalgam Roots + Strada + BMBKT SOUND

Domenica 14 Luglio: Meganoidi + Teasers + Know Phsycs + Marco Folco

Info entrata: Venerdì e Sabato prevendite on Line 10 euro, in cassa la sera stessa 15 euro. Domenica ingresso gratuito. Tutte le info sulle pagine social.

All’interno del Festival: Main Stage – Sound System Area – Food & Drink – Street Market – Animazione per Bambini

COMUNICATO STAMPA