Torna “Alatri in Cactus”: piante, colori e tanto divertimento!

📅 12 e 13 luglio 2025 dalle ore 15:00 – Alatri (FR)- Via Vicero

Dopo il grande entusiasmo della prima edizione, ad Alatri si rinnova l’appuntamento con “Alatri in Cactus”, la fiera delle piante che si trasforma in una vera e propria festa per tutta la famiglia.

Due giornate immerse nel verde, tra espositori specializzati, fiori coloratissimi, artigianato creativo e tantissime attività pensate per grandi e piccoli. Ma non solo: ci saranno stand gastronomici, un’area ristoro per gustare i sapori locali e spazi dedicati all’intrattenimento per i più piccoli, con giochi, gonfiabili e tanto altro.

L’evento si terrà sabato 12 e domenica 13 luglio e promette di regalare momenti di spensieratezza, socialità e buon umore a tutti i partecipanti.

La festa continua anche la sera.

Sabato si esibirà Vale Music, mentre domenica sarà il turno di Davide e Nadia, con uno spettacolo all’insegna della musica dal vivo, balli di gruppo, liscio e coreografie coinvolgenti.

La location è facilmente raggiungibile e ben segnalata su Google Maps cercando “Eventi Vicero”