Torna ad Ausonia “La Notte della Taranta”, si parte il 10 ottobre con James Senese

A partire da sabato 10 ottobre lo splendido borgo di Ausonia tornerà ad essere il centro di una serie di iniziative a carattere musicale ed artistico inserite nell’evento “La Notte della Taranta 2020”.

La manifestazione, realizzata dal Parco Naturale dei Monti Aurunci in collaborazione con il Comune di Ausonia e grazie al patrocinio della Regione Lazio, inizierà con il concerto di “James Senese Napoli Centrale” alle ore 21:00 in Piazza Manlio Castelli. Il concerto sarà a numero chiuso per rispettare la normativa anticovid19 sul distanziamento sociale.

Ma non è tutto, perché quest’anno, grazie alla collaborazione tra l’ente Parco e il comune di Ausonia storico organizzatore dell’evento, la manifestazione si arricchisce di tante attività culturali.

“L’organizzazione della “Notte della Taranta” – afferma Marco Delle Cese presidente del Parco Monti Aurunci – “nel comune di Ausonia consente al Parco di riprendere il percorso di valorizzazione delle tradizioni e del folklore. In questa occasione lo facciamo riproponendo un evento “storico” del comune di Ausonia che nel tempo è diventato un evento di assoluto rilievo per la comunità del basso Lazio”.

Nell’ambito dell’iniziativa che durerà fino al 31 ottobre si vedrà anche la realizzazione del progetto “Alla scoperta dello Street art”, e del 1° contest di fotografia naturalistica e paesaggistica dell’ente Parco “Scatti sugli Aurunci”.

Il programma dettagliato del Contest fotografico così come il regolamento per i parteciparti verrà pubblicato a breve sul sito dell’ente Parco. Sempre nei prossimi giorni verrà anche comunicata la data ed il programma della premiazione dei vincitori, scelti da una giuria formata da dirigenti e professionisti del Parco Monti Aurunci, e che si terrà appunto ad Ausonia.

Ovviamente grande soddisfazione del Sindaco di Ausonia Benedetto Cardillo, il quale in una nota ci tiene a ringraziare il Parco “per l’impegno che ha messo nella realizzazione di questo importante evento “donato” alla comunità di Ausonia, una serie di manifestazioni che partendo dal concerto di sabato prossimo riempirà fino alla fine del mese il nostro centro storico con iniziative volte a immortalare le bellezze del territorio che ci circonda, anche grazie alla tutela del Parco, nel contest fotografico”. Ringraziamenti rivolti all’Ente Parco anche da parte del Consigliere Comunale Antonio Cardillo, in qualità di delegato al turismo del Comune di Ausonia “per aver creduto e lavorato a rafforzare la sinergia Parco – Comune per lo sviluppo turistico del nostro territorio.”

Una collaborazione tra l’ente e il comune di Ausonia sottolineata anche dal Direttore del Parco Giorgio De Marchis, il quale in una dichiarazione afferma che “la Regione Lazio per l’ennesima volta si dimostra vicina al territorio, questa volta lo fa contribuendo attraverso un progetto vincitore di un bando alla realizzazione dell’evento artistico musicale “Notte della taranta” ad Ausonia. Mi preme ricordare che l’evento nasce da una importante collaborazione istituzionale tra il comune di Ausonia e l’ente regionale “Parco dei Monti Aurunci”, un esempio di buona amministrazione, un network istituzionale che ha l’obiettivo di valorizzare i contesti ed il territorio”.

Parlando di un evento finanziato dalla Regione Lazio perché riconosciuta meritevole dal punto di vista culturale, abbiamo raggiunto il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini, il quale ha tenuto a ringraziare il Parco dei Monti Aurunci ed il Comune di Ausonia in quanto “è con appuntamenti come questo che si fanno le gambe ad un progetto di rilancio del nostro territorio attraverso la valorizzazione di ciò che abbiamo, dei luoghi, l’ambiente, la cultura, la storia.”

Appuntamento al 10 ottobre ad Ausonia con il concerto di James Senese!

Per essere aggiornati su tutti gli eventi de “La Notte della Taranta” vi invitiamo a seguire la Pagina FB dell’Ente Parco Naturale Monti Aurunci https://www.facebook.com/parconaturale.montiaurunci

