Torna a Veroli il Microchip Day gratuito, sabato 15 novembre

Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre 100 cani microchippati, torna a Veroli il Microchip Day gratuito. L’appuntamento è per sabato 15 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, presso il Piazzale delle Filippine. L’iniziativa è promossa dalla sezione provinciale di Frosinone di Accademia Kronos, in collaborazione con il Comune di Veroli, la ASL Veterinaria di Frosinone e la Regione Lazio. A darne notizia, il Sindaco Germano Caperna e l’Assessore all’Ambiente Gianclaudio Diamanti: “Abbiamo voluto riproporre questa campagna per favorire la registrazione dei cani all’Anagrafe Canina, offrendo un servizio gratuito alla cittadinanza e diffondendo la cultura di una corretta cura e gestione degli animali. Il microchip rappresenta uno strumento essenziale di identificazione, che tutela sia gli animali domestici sia i loro proprietari. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione avviato tra il Comune di Veroli e l’Accademia Kronos per il contrasto al randagismo.” Il Comandante Massimo Belli ha specificato come ” la microchippatura sia un atto di civiltà ed amore verso i propri amici a quattro zampe poiché si assume la responsabilità e la proprietà degli animali che facciamo entrare nelle nostre famiglie non dimenticando che la mancata microchippatura, se accertata dalle forze dell’ordine, prevede una sanzione di duecento euro ” . Sul valore dell’iniziativa anche il Coordinatore Nazionale di Accademia Kronos, Armando Bruni “Abbiamo deciso di riproporre il Microchip Day a Veroli dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, realizzato in stretta collaborazione con l’ASL Veterinaria di Frosinone e il Comune di Veroli. Desidero ringraziare il Direttore del Servizio Sanità Animale, dott. Luciano Figliozzi e la dott.ssa Graziella Di Lorenzo per la loro sensibilità e disponibilità verso le tematiche del benessere animale. La convenzione sottoscritta circa un anno fa tra Accademia Kronos e il Comune di Veroli per il contrasto al randagismo e la vigilanza ambientale si è dimostrata un successo, grazie anche al prezioso lavoro delle Guardie Zoofile Ambientali, che operano con costanza e dedizione sul territorio in stretta sinergia con la Polizia Locale e l’Assessorato all’Ambiente.” Per ricevere informazioni sull’evento, si potranno contattare il responsabile AK del Comune di Veroli Enzo Santoro (334 5845483), il presidente della sezione provinciale di Frosinone Armando Bruni (327 2472533) e la vicepresidente della sezione provinciale di Frosinone Silvia Buonanotte (338 4095093

