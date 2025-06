Torna a Veroli il Festival della Filosofia: una sesta edizione dedicata a “Saggezza e Follia, Salute e Malattia”

Torna per la sua sesta edizione il Festival della Filosofia di Veroli, in programma dal 2 al 14 luglio 2025, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi del panorama provinciale e non solo. Il tema scelto per quest’anno, “Saggezza e Follia, Salute e Malattia”, invita a un’analisi profonda sui grandi interrogativi dell’esistenza contemporanea, tra fragilità individuali, tensioni collettive e ricerca di senso. Anche quest’anno il Festival ospiterà voci autorevoli del pensiero filosofico, letterario, giornalistico e spirituale italiano. Tra gli appuntamenti di spicco, l’apertura con un’indagine su Van Gogh, un dialogo a campo aperto sull’etica della cura, un’analisi della geopolitica contemporanea, approfondimenti su Nietzsche, un recital su Sant’Agostino e un incontro speciale dedicato ai giovani e ai loro lavori. Ricco il cartellone degli ospiti di quest’anno: Giordano Bruno Guerri, Antonio Gargiulo, Enrico Mentana, Maurizio Ferraris, Nadia Terranova, Giuseppina De Simone, Fabrizia Abbate, Mons. Vincenzo Paglia, Luigi Manconi e Alessandro Preziosi. Nel programma 2025, una novità che vedrà, l’11 luglio, protagonisti i Sindaci delle quattro Città fortificate a dialogo con il Vescovo Mons. Ambrogio Spreafico in un confronto profondo su cura e bene comune a testimonianza della necessità di uno sguardo condiviso sul futuro delle nostre comunità. Il Festival si articolerà tra Piazza Santa Salome e il Chiostro di Sant’Agostino, offrendo serate di pensiero, ascolto e ispirazione, tutte a ingresso libero. “Essere la casa del Festival della Filosofia è per Veroli un onore e una responsabilità. In un mondo che corre, si frammenta e spesso smarrisce la propria direzione, la nostra Città sceglie di fermarsi a pensare. Lo fa accogliendo le domande più profonde sul senso della vita, della salute, del limite e della speranza. Questa sesta edizione ci invita a guardare in faccia la complessità del nostro tempo, con lo sguardo della ragione e il coraggio dell’ascolto. Veroli si conferma come luogo vivo di pensiero, capace di unire bellezza, sapere e impegno civile.” Così il Sindaco Germano Caperna ha introdotto la manifestazione. “Il programma che proponiamo quest’anno è più che mai intenso e attuale, strutturato per parlare al cuore e all’intelligenza di tutti. Abbiamo scelto ancora una volta la strada della riflessione, con la convinzione che la cultura sia una forma alta di cura, un investimento sul presente e sul futuro.” Queste le parole dell’Assessora alla Cultura Francesca Cerquozzi. La direzione artistica del Festival, in collaborazione con Officina Bon Voyage, è affidata a Fabrizio Vona: “Annunciare la sesta edizione del Festival della Filosofia di Veroli è motivo di grande orgoglio. Il tema di quest’anno mette al centro la fragilità, l’esclusione, la genialità, questioni urgenti nella vita dei nostri adolescenti i quali vivono in un mondo che tende a disorientarli, a suggestionarli con modelli fallimentari e negativi. Occorre invece riscoprirsi come esseri unici e irripetibili; occorre riaffermare la bellezza della ferita, della vulnerabilità, della diversità. Proprio per questo abbiamo deciso di dare molto spazio agli studenti e alle studentesse del territorio. Dinanzi alla dittatura della logica del profitto e del successo ad ogni costo dobbiamo lasciar emergere i sensi profondi del nostro essere “esseri umani”.

Correlati