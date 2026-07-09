Torna a Sora il grande cinema all’aperto: al via la IV edizione di “Cinema sotto le stelle – Stardust”

Dal 9 al 20 luglio 2026, dieci serate di grandi proiezioni tra Piazza Mayer Ross e la Scalinata della Chiesa di Santa Maria. Inizio proiezioni ore 21:30.

L’Amministrazione Comunale di Sora è lieta di presentare la quarta edizione di “Cinema sotto le stelle – Stardust”, l’attesa rassegna cinematografica estiva che accenderà le notti della nostra città dal 9 al 20 luglio 2026.

L’iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso e imperdibile dell’estate sorana, offrirà ai cittadini e ai visitatori un ricco cartellone di dieci film, spaziando tra grandi successi internazionali, commedie, cinema d’autore e film d’animazione per famiglie. Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21:30 e si alterneranno in due delle cornici più suggestive del centro cittadino: la Scalinata della Chiesa di Santa Maria e Piazza Mayer Ross.

La rassegna prenderà il via oggi proprio dalla Scalinata della Cattedrale di Santa Maria con il film d’animazione “Troppo cattivi 2”, per poi spostarsi in Piazza Mayer Ross e proseguire senza interruzioni fino al 20 luglio, serata di chiusura che vedrà il ritorno alla Scalinata con “Spongebob – Un’avventura da pirati”.

Nel mezzo, titoli di grande richiamo come “Il Maestro”, il biopic “Michael”, l’attesissimo “Il Diavolo veste Prada 2” e successi per i più piccoli come “Super Mario Galaxy”.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Sora, in collaborazione con ARCI:

Il programma completo delle proiezioni (ore 21.30):



Giovedì 9 Luglio (Scalinata Chiesa Santa Maria): Troppo cattivi 2

Domenica 12 Luglio (Piazza Mayer Ross): Cinque Secondi

Lunedì 13 Luglio (Piazza Mayer Ross): Il Maestro

Martedì 14 Luglio (Piazza Mayer Ross): Buen Camino

Mercoledì 15 Luglio (Piazza Mayer Ross): Michael

Giovedì 16 Luglio (Piazza Mayer Ross): Super Mario Galaxy

Venerdì 17 Luglio (Piazza Mayer Ross): Norimberga

Sabato 18 Luglio (Piazza Mayer Ross): Il Diavolo veste Prada 2

Domenica 19 Luglio (Piazza Mayer Ross): 2 Cuori e 2 Capanne

Lunedì 20 Luglio (Scalinata Chiesa Santa Maria): Spongebob – Un’avventura da pirati

La cittadinanza è invitata a partecipare per vivere insieme la magia del grande schermo sotto le stelle di Sora.