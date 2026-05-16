Torna a Sora Domenica 24 Maggio 2026 l’appuntamento con “L’ospedale scende in piazza” Cisl Fp: «Esempio concreto di sanità che si apre alla comunità»

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L’ospedale scende in piazza sora 2026
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Torna l’appuntamento con “L’ospedale scende in piazza”, la speciale iniziativa che domenica prossima sarà realizzata a Sora. Dopo il grande successo delle passate edizioni tutto è pronto per la nuova manifestazione che permetterà ai cittadini del nostro Territorio e Regionale di poter incontrare medici e specialisti di diverse branche.«L’Ospedale scende in Piazza è ormai una realtà consolidata nel nostro territorio, un esempio concreto di sanità che si apre alla comunità e che pone al centro la prevenzione e l’educazione alla salute – ha affermato il Segretario Aziendale Asl della Cisl Fp Vincenzo Gaetani – Un’iniziativa che assume un valore straordinario: si offre ai cittadini un’opportunità unica per accedere gratuitamente a servizi sanitari, esami e consulenze che, spesso, non sono facilmente disponibili nei percorsi ordinari. Come Cisl Funzione Pubblica esprimiamo il forte apprezzamento per questa manifestazione perché rappresenta il volto più autentico e umano della sanità pubblica: vicina, competente, generosa. Ringraziamo tutti i professionisti che si mettono a disposizione con spirito di servizio e alto senso civico. Il nostro impegno è affiancarli ogni giorno nella difesa del diritto alla salute e nella valorizzazione del loro lavoro. Questa manifestazione è una testimonianza concreta di cosa significhi fare sanità con il cuore e con la testa. La possibilità per i cittadini di effettuare esami o ricevere consulenze specialistiche in tantissimi ambiti, gratuitamente, è un messaggio fortissimo: la prevenzione è la vera cura, e va promossa in ogni modo possibile. Un plauso al grande lavoro di chi rende possibile tutto questo l’ ” ADO ” Associazione Dipendenti Ospedalieri, spesso tra mille difficoltà strutturali».

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