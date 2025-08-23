Torna a Sora “Boario Playground” 28-29-30 Agosto, sport, musica, arte e cultura al Parco Valente

Il 28, 29 e 30 Agosto, a partire dalle ore 18:00 e per tutta la sera, al Parco Valente di Sora va in scena la quarta edizione di “Boario Playground”, il Festival di sport, musica, arte e cultura organizzato dall’Associazione Sorani Fuorisede con il patrocinio del Comune di Sora, la Provincia di Frosinone, l’ente DISCOLazio, e la collaborazione di numerose attività commerciali.

Il Parco sarà animato per tre giornate da tante attività, adatte a tutti, dai piccoli ai grandi. Il torneo di StreetBasket 3v3 a premi con categorie per tutte le età e il palco nell’anfiteatro che ospiterà dibattiti culturali con ospiti d’eccezione.

Giovedì 28 si parte con le “Ripetizioni di dialetto” di Cristiano Gabriele, in arte PorkBand, e con la toccante storia di Angelo Massaro, vittima di un errore giudiziario, che ha passato 21 anni di carcere prima della sentenza di revisione che dichiarasse la sua innocenza.

Venerdì 29 ci sarà Fernando Siani, noto giornalista sportivo di “Cronache di Spogliatoio”, il canale di approfondimento calcistico più seguito d’Italia; poi verrà trattato il tema del rapporto tra i giovani e la famiglia con la coppia di divulgatori social “The Milillinos”.

Sabato 30 sarà il turno della ginecologa Monica Calcagni, affiancata dalla Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio Alessia Savo, che chiariranno le questioni più discusse legate alla sessualità; infine, un focus sulla percezione giovanile dell’Università, in presenza della coppia di influencers “Unilifeduo”.

Durante la notte, ci saranno Dj Set firmati dai migliori artisti del territorio.

A completare la cornice tanti stand di ristorazione e drink. Per informazioni e iscrizioni ai tornei, è possibile contattare le pagine social (Instagram: @boarioplaygroundsora e Facebook “Sorani Fuorisede APS) dell’evento e gli organizzatori al numero +39 392/3047466.