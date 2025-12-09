Torna a Latina “In Alto i Nostri Cuori”

La X edizione della manifestazione natalizia per ricordare i cari defunti in prossimità delle feste si terrà domenica 14 dicembre alle 17.30 presso il piazzale antistante il cimitero comunale.



Torna la manifestazione natalizia “In Alto i Nostri Cuori”: un momento di grande malinconia e dolcezza per ricordare in occasione delle feste i cari che non ci sono più.

Il Natale in particolare è la festa in cui la famiglia si riunisce e si sente di più la mancanza di chi non c’è più. “In Alto i Nostri Cuori” diventa un modo per mandare un messaggio a chi portiamo nel cuore ma non abbiamo più accanto: facendo volare un palloncino si cerca di raggiungere con un pensiero dedicato e il calore della fiammella i nostri cari defunti.

La manifestazione organizzata da Silvia Buonamano torna per la sua X edizione domenica 14 dicembre alle ore 17.30.

Tutti coloro che vogliono far arrivare un messaggio su nel cielo possono partecipare nel piazzale antistante il cimitero comunale di Latina.

Oltre al suggestivo lancio dei palloncini, chiunque potrà appendere la propria pallina natalizia – una preghiera o una dedica come decorazione – sull’albero di Natale allestito all’interno del cimitero.

“Sarà strano ma quest’anno voglio partire dai ringraziamenti – dice Silvia Buonamano -. Voglio poter ringraziare ognuno di voi che con la vostra presenza e la vostra sentita partecipazione avete

permesso a questo incontro di giungere alla sua decima edizione. È questo un evento nato con la semplicità che caratterizza tutte le cose fatte con il cuore, nato per dare l’opportunità anche a chi – come a me – aveva smesso di credere nella magia del Natale a causa della perdita di un proprio caro, di poter rivivere quella sensazione di serenità che solo riunendosi si può provare. Riunirsi sì, ma anche condividere. Perché il fatto di ritrovarci tutti insieme accomunati da una perdita ci fa sentire un po’ complici e la complicità mi auguro ci renda più forti. Voglio credere per questo che ognuno di noi abbia ritrovato un po’ di quella forza per poter rivivere nel proprio cuore la magia del Natale… e voglio confessarvi che io nelle magie ci credo ancora! Ed è per questo che continuerò a scrivere questa lettera non con una penna ma con una piuma. Trovata così, per caso… Sono sicura però che nulla avviene per caso. Continuerò per questo a scrivere con la piuma che l’Angelo Custode di ognuno di noi ha tolto dalle proprie ali e facendola fluttuare nell’aria ha fatto in modo che arrivasse a noi. Come a voler dire che sarà sempre il nostro Angelo non perché lontano ma perché continuerà a tenerci la mano anche da un Cielo che non è poi così distante. Forse un giorno li rivedremo laddove non esistono addii e lì potremo stringerli forte, senza paura che ci scivolino via ancora una volta per sussurrargli ciò che avremmo da tempo voluto dirgli: ‘Ti voglio bene e se puoi resta con me anche per un solo attimo’. Attimo che servirebbe per poter ancora una volta guardarci negli occhi e raccontarci tutto il tempo non vissuto insieme. Ma come succede in tutte le magie è bastato un soffio di vento per farti riavere la tua piuma così da permetterti di volare ancora, sempre più in alto”.

