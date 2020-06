Torna a casa dopo il lavoro e muore a soli 27 anni

La comunità di Pescina è in lutto per la morte di Vincenzo Bertone, 27anni, originario della frazione di Venere, e morto dopo essere tornato a casa dalla spiaggia di Mondragone, dove lavorava come bagnino. La causa della morte, molto probabilmente sembra essere un malore. Il giovane era tornato a casa dal lido Aurora nel primo pomeriggio per riposarsi, ma purtroppo è morto nel sonno. Inutile i tentativi dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme la compagna del padre che dopo aver provato a svegliare il giovane ha dato immediatamente l’allarme.

