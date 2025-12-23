Tombolata solidale dei ragazzi dell’ITE a sostegno della Caritas parrocchiale

In occasione del Natale , lunedì 22 dicembre, i ragazzi dell’ITE di Ceccano hanno dedicato lo spazio della loro assemblea studentesca ad una tombolata solidale a favore della Caritas parrocchiale, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le persone in difficoltà del territorio.

L’iniziativa nasce dal forte senso di solidarietà dagli studenti, che hanno scelto di vivere il Natale non solo come momento di festa, ma come occasione concreta di servizio e solidarietà. I ragazzi sostenuti dal Dirigente dott.Francesco Senatore, dai docenti e da tutto il personale si sono impegnati attivamente nell’organizzazione della tombolata, curandone ogni aspetto con entusiasmo e spirito di collaborazione . Durante la tombolata l’arciprete don Italo Cardarilli ha incontrato i ragazzi complimentandosii con loro per la bella iniziativa che contribuirà a donare un sorriso a chi lo ha perso da troppo tempo.

Il loro impegno non si è fermato qui: gli studenti dell’ITE si sono infatti resi disponibili anche per la raccolta alimentare a favore della Caritas parrocchiale, sabato 21 dicembre, offrendo il proprio tempo per aiutare chi vive situazioni di maggiore fragilità, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Il ricavato della tombolata sarà interamente devoluto alla Caritas parrocchiale, che quotidianamente opera sul territorio per rispondere ai bisogni dei più deboli