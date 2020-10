Tomaselli: “Nuovo piano paesistico (PTPR). La storia non finisce mai! Nuova delibera”

Una nuova complicanza burocratica che sta distruggendo l’economia del nostro territorio e sta declassando il valore della proprietà privata.

Dopo aver approvato il PTPR, nella nuova delibera di giunta del 13/02/2020 n.49 è stata fatta una nuova modifica (teoricamente a vantaggio del cittadino) ammettendo che durante l’approvazione del PTPR sono state ignorate le osservazioni pervenute da enti e cittadini, e si sono solo basati su studi scientifici.( per questo bisogna abolire il PTPR e i cittadini devono chiedere un risarcimento danni-indennizzo dall’anno 2008)

Teoricamente danno la possibilità di eventuali osservazioni per eventuali rettifiche inerenti corsi d’acqua, fasce di rispetto, centro storico etc..

In pratica approvano una variante ma al punto 5 è scritto specificamente che per gli interventi indicati l’applicazione delle disposizioni di tutela è comunque dovuta e quindi è assoggettata all’autorizzazione paesaggistica: è il Ministero che decide e naturalmente come al solito boccerà la pratica, visto che il suo compito di solito è quello di dire NO.

Una nuova presa per i fondelli in quanto il cittadino istruirà una pratica inutile con tutte le spese inerenti e concernenti, insomma, oltre al danno anche la beffa.

In seguito il Ministero (MIBACT), ha fatto ricorso alla delibera dichiarando che la variante non è ammissibile in quanto difforme da quanto concordato fra Regione e Ministero, con i famosi protocolli di intesa.

Non si capisce a cosa servono i concordati se alla fine comanda lo stesso soggetto.

Alla fine è un rimpallo di responsabilità a danno dei cittadini che non sanno neanche a chi rivolgersi.

Nella nuova delibera una cosa è certa: cambiare tutto per non cambiare niente.

La Regione Lazio ha ammesso che se ne sono fregati dei cittadini e dei richiami alla realtà dei luoghi non tenendo nessun conto delle osservazioni pervenute.

Comunicato stampa a firma del Consigliere Comunale Isola del Liri FDL Mauro Tomaselli