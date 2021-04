Tomaselli: “Consorzio di bonifica conca di Sora tartassati dai romani. Buschini dimettiti!”

Quando si aumenta un tributo, in modo estremamente oneroso e in un periodo di crisi economica come quella che stiamo attraversando, tale incremento dovrebbe essere giustificato da un servizio garantito agli utenti in modo esemplare, cosa mai avvenuta.Sottomessi al potere romano per colpa dei nostri rappresentanti che una volta eletti andando a Roma dimenticano la loro provenienza e soprattutto da chi sono stati votati.Dal 2016 il Presidente del consorzio non viene più eletto in quanto la maggioranza Zingaretti (oggi sostenuta dai 5 stelle) ha inspiegabilmente deciso di commissariare tale ente nominando ben 3 commissari in 5 anni tutti provenienti da Roma.La storia si ripete siamo schiavi di Roma.Addirittura con una nuova perimetrazione sono giunti persino a imporre la tassa sugli immobili siti nei centri urbani, cosa mai accaduta prima. Dimettetevi!!! La gente è stufa die vostri soprusi.

Comunicato stampa a firma del consigliere comunale Mauro Tomaselli

