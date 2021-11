Tollo, all’Enomuseo la presentazione del libro di poesie di Alberico Solimes “L’ombra spezzata”

Sabato 4 dicembre alle 18, all’Enomuseo di Tollo, ci sarà la presentazione del libro di poesie di Alberico Solimes, L’ombra spezzata, con le relazioni di Massimo Pasqualone e di Andrea Valente.

“Le liriche di Alberico Solimes – sottolinea Pasqualone – colpiscono per la capacità che hanno di condurre il lettore in un universo concettuale delicato ed al contempo sofferente, che riesce a trasformare la bellezza in dolore, che ci dice, da un lato, le tante tempeste della vita; dall’altro l’amore, che solo vince tutto. Verso franto e denso di cesure, poesia onesta, immagine evocative potenti, sono la cifra stilistica di questa raccolta”.

Andrea Valente scrive che “la raccolta è composta da diverse declinazioni di un panteismo lirico, esplorato attraverso contrasti di chiaroscuri che lasciano sempre intendere, dichiaratamente o per converso, una varietà cromatica interiore, metafora della riconquistata pienezza dell’esistenza: la cecità “è padrona / del mio mondo a colori”; non è riuscita a sopprimerlo ma lo controlla soltanto, non come potenza attiva ma come recinzione limitante, una struttura inesorabile che proprio per questo è divenuta basilare. In parallelo, il mondo viene scomposto dalla moltitudine di sensi cadetti che di norma restano ai margini”.

La copertina del volume, per i tipi di Irdidestinazionearte letteratura, è dell’artista sulmonese Paola Raspu.

COMUNICATO STAMPA