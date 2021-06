Tiziana Iannarelli presenta on line la guida “Trekking Italia, 20 vacanze a piedi per tutti nelle regioni italiane”

“Trekking Italia, 20 vacanze a piedi per tutti nelle regioni italiane” è la nuova guida di Ediciclo Editore che verrà presentata oggi ufficialmente in un evento on line moderato da Tiziana Iannarelli, giornalista di Rai RadioLive che da ben sei stagioni radiofoniche racconta i Cammini d’Italia.

Intervengono: – Vittorio Anastasia, Direttore Editoriale Ediciclo Editore – Carlo Rubini, curatore della guida – Roberto D’Agostino, curatore dei testi – Laura Alberighi, autrice di “Sentiero Trekking Italia Alto Molise”

In diretta Zoom e dalle pagine Facebook di Trekking Italia Bologna ed Ediciclo Editore e sul canale YouTube di Trekking Italia Emilia Romagna ‼️PARTECIPA ATTIVAMENTE ALL’EVENTO, FAI LE TUE DOMANDE AGLI AUTORI ED “ENTRA NELLA STANZA” 👉🏻 Link Zoom: https://zoom.us/j/92569279056?pwd=TEh3UUd1d0M5a1JuVCtzc2x0UmlkQT09 ID riunione: 925 6927 9056 Passcode: 241838.

Comunicato stampa

