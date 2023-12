Tivoli, Regimenti: “Profondo dolore, vicinanza a familiari vittime e pazienti evacuati”

«Esprimo profondo dolore per il rogo costato la vita a tre persone all’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. La mia solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime e a tutti i pazienti che hanno vissuto una notte di paura. Tragedie come questa non dovrebbero mai succedere, attendiamo di capire le cause. Grazie agli uomini e alle donne dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e ai sanitari che hanno lavorato incessantemente tutta la notte per prestare i primi soccorsi». Così in una nota Luisa Regimenti, assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale ed Enti locali della Regione.

COMUNICATO STAMPA