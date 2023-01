E’ successo poco fa sulla salita della Castellana a Vicalvi. Un tir rischia di ribaltarsi per schivare un altro mezzo adibito a trasporto e il mezzo pesate finisce in una cunetta. Il sinistro probabilmente e’ avvenuto per l’asfalto reso liscio dalla pioggia caduta nelle ultime ore. Fortunatamente il camion non si e’ ribaltato, dalle prime informazioni i due conducenti non hanno riportato ferite.

Correlati