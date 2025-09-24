Tir contromano sulla A1, scontro con un furgone: due persone ferite

Il mezzo pesante ha invaso la carreggiata contromano: code fino a 6 km tra Ferentino e Colleferro

Frosinone – Momenti di forti disagi lungo l’autostrada A1, in direzione Roma, a causa di un grave incidente avvenuto al km 605.1 tra un autocarro e un furgone.

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone, soccorse dal personale del 118 e trasportate d’urgenza all’ospedale di Colleferro.

Secondo una prima ricostruzione, il tir avrebbe terminato la propria corsa invadendo la carreggiata contromano, bloccando completamente il traffico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e le squadre di soccorso, impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità.

Le ripercussioni sul traffico sono state pesantissime: si sono formate code fino a 6 km tra i caselli di Ferentino e Colleferro. La società autostradale ha consigliato percorsi alternativi: in direzione Roma l’ingresso da Colleferro, mentre per i veicoli provenienti da Napoli l’uscita a Ferentino. In alcuni momenti, i tempi di percorrenza hanno superato l’ora e mezza, con un incremento medio di circa 80 minuti.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato i rilievi per ricostruire le cause e la dinamica esatta dell’incidente, che ha paralizzato uno dei tratti più trafficati della A1.

Foto archivio