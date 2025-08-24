Tiero (FdI): “L’Ugl con Valiani sposa la nostra linea: tutte le province del Lazio, esclusa Roma, da inserire nella Zes”

“Sono contento che anche l’Ugl Lazio per bocca del segretario regionale Armando Valiani sposi perfettamente la mia proposta di estendere la Zona Economica Speciale alle province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Il suo intervento post ferragostano è perfettamente in sintonia con quanto proposto dal sottoscritto sul tema della Zes e della possibilità di far rientrare i diversi territori del Lazio, esclusa la città metropolitana di Roma, in una sorta di area cuscinetto con conseguenti benefici per imprese ed investitori. A pochi chilometri dalle nostre zone avremo imprese che potranno avvalersi di agevolazioni notevoli che le renderanno ben più competitive rispetto alle nostre. Si creeranno condizioni di concorrenza molto forti che potrebbero portare ad accentuare un processo di delocalizzazione di imprese. Ciò andrà ad impoverire ulteriormente un tessuto economico già in difficoltà.

Dunque occorre con urgenza unire le nostre forze per consentire ai territori del basso Lazio e a mio parere anche del reatino e del viterbese, di poter accedere a forme di benefici sul piano economico e fiscale, per rendere ancora competitive le nostre imprese. Pensiamo ad esempio alla possibilità di contrastare al meglio la burocrazia. In questo senso la Zes dà la possibilità a tutto il territorio di usare una semplificazione che riguarda sia l’ampliamento dell’impresa esistente che la creazione di nuova impresa.Ecco perché serve questo regime speciale per le nostre terre. Punto da tempo a creare una grande sinergia attorno a questa battaglia. Tutti dovremmo marciare nella stessa direzione, ognuno con le proprie sensibilità e attenzioni, purché uniti dalla necessità di fare un gioco di squadra per il bene dei territori che amiamo”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA