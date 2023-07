Thomas, ucciso per sbaglio, Gianluca Quadrini: “un plauso alle Forze dell’Ordine”

Thomas Bricca il 19enne ucciso ad Alatri è morto per uno scambio di persona e a finire in manette sono Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, che, secondo le indagini condotte dalla procura, avrebbero scambiato la vittima per un ragazzo di origine marocchina che sarebbe entrato in contrasto con Mattia Toson la sera prima. Tanto sgomento ma anche grande soddisfazione per il lavoro svolto dalle Forze dell’ordine e in un commento, il Presidente del Consiglio Provinciale e delegato alle politiche di sicurezza, Anci Lazio, Gianluca Quadrini afferma -“essere privato a 19 anni di un’intera vita che si ha ancora davanti lascia sgomento e perplessità, sopratutto se si pensa alla nostra società come qualcosa che sta sfuggendo di mano. Alle nostre forze dell’ordine va un grande plauso per il lavoro che hanno svolto portando a termine le indagini per l’uccisione del giovane Thomas. Sento il dovere di ringraziare gli uomini e le donne che quotidianamente svolgono con serietà ed estrema professionalità il loro lavoro a favore della sicurezza dei cittadini e delle nostre comunità. Loro sono il nostro punto fermo ma anche il punto di forza per sperare in una società in cui la legalità e giustizia si impongono sulla corruzione, sulla delinquenza e sulla criminalità. Un ringraziamento al Questore di Frosinone, dott. Domenico Condello, e ai suoi uomini e un ringraziamento a sua eccellenza il Prefetto, Ernesto Liguori.

Un pensiero commosso a Thomas per il sacrificio di cui è stato vittima e alla sua famiglia, privati de bene e della gioia più grande.”

COMUNICATO STAMPA