THESOCIALCRASHEVENT, IL TALK SULLA SICUREZZA STRADALE APPRODA AL LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO CECCANO

Sulla strada, tutto può cambiare in un istante. Ma insieme, possiamo fare la differenza.

Prosegue il percorso di sensibilizzazione promosso da AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada: l’Istituto Liceo Scientifico Linguistico di Ceccano (Fr) assisterà a “The Social Crash Event”, talk show sulla Sicurezza Stradale in programma per venerdì 14 novembre alle ore 11. Un appuntamento che porterà studenti e docenti a riflettere sui temi della prevenzione, del rispetto delle regole e della consapevolezza alla guida.

“The Social Crash Event” rappresenta l’evoluzione naturale di una campagna di comunicazione che ha saputo parlare ai giovani e al grande pubblico attraverso il linguaggio dei social, trasformandone i simboli in un potente strumento di riflessione: da TikTok a TikCrok, da Instagram a InstantCrash, da YouTube a YouTomb.

Da questa campagna, ideata da MYND, nasce l’idea del format televisivo “The Social Crash”, un talk ideato da Riccardo Denaro e prodotto da Elive Multimedia, in collaborazione con l’Associazione AFVS – Familiari e Vittime della Strada.

“The Social Crash Event” è un talk show online gratuito, aperto a studenti, dalle terze classi delle Scuole Secondarie di Primo Grado fino all’intero ciclo delle Secondarie di Secondo Grado, ma anche a privati cittadini, aziende ed enti. L’obiettivo sarà stimolare il dialogo e la partecipazione attiva su un tema che riguarda tutti: la sicurezza sulle nostre strade.

Avvocati, esperti, rappresentanti della Polizia Stradale, personaggi televisivi e testimoni diretti porteranno le proprie esperienze, mostrando come un solo attimo di distrazione possa trasformarsi in tragedia — e come, al contrario, una scelta consapevole possa salvare vite.

Un’occasione per ascoltare, comprendere e diventare parte del cambiamento: perché una strada più sicura inizierà da ciascuno di noi.

Per seguire l’evento è possibile procedere all’iscrizione attraverso il seguente link https://www.fondovittimedellastrada.it/thesocialcrashevent/ o attraverso il sito internet www.thesocialcrash.it.

In seguito all’iscrizione si riceverà automaticamente il link al canale YouTube sul quale sarà possibile seguire il talk.

Con questo progetto, AFVS rinnova il proprio impegno per una comunicazione sociale che unisce creatività, empatia e responsabilità civile, trasformando un messaggio di prevenzione in un’esperienza condivisa e partecipata.