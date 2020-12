Thermo Fisher Scientific di Ferentino assume: le dichiarazioni dell’Ugl Chimici di Frosinone

L’Ugl Chimici di Frosinone accoglie con soddisfazione la notizia diramata dalla Thermo Fisher Scientific di Ferentino che ha annunciato 200 nuove assunzioni nei prossimi 12-24 mesi: “Si tratta – sottolinea Marco Colasanti componente di segreteria Ugl CHIMICI FROSINONE e responsabile del comparto Farmaceutico – di un importante annuncio per un territorio dove l’occupazione viene meno in settori fondamentali come quello dell’automotive da sempre trainante per l’intera economia. Auspichiamo che a trovare occupazione nell’azienda di Ferentino siano giovani e persone del nostro territorio. Il settore farmaceutico del basso Lazio si conferma uno dei poli più importanti e l’investimento delle multinazionali lo sta a dimostrare. L’alta professionalità dei nostri impiegati è riconosciuta a livello globale, motivo per il quale – continua Colasanti – chiedo alle nostre Istituzioni di dare una mano allo sviluppo del settore adesso portando, ad esempio, dei corsi di laurea attinenti alle specificità oggi richieste dal mondo del farmaceutico. Sarebbe il modo migliore per continuare la crescita in un settore che non ha risentito della crisi e che riesce a rinnovare i contratti collettivi addirittura in anticipo rispetto alle scadenze”.

COMUNICATO STAMPA

