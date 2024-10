Testa – Ossermare. Presentato al TTG di Rimini il nuovo report sulle tendenze e gli scenari del turismo nautico in Italia 2024

Conoscere e visitare il territorio italiano è la motivazione principale che spinge i turisti in barca nei porti turistici.

Nei prossimi anni cresceranno i segmenti legati alle crociere, alla subacquea, al chartering e alle attività sportive acquatiche.

Il coordinatore nazionale dell’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare – Ossermare, Antonello Testa, il 9 ottobre al TTG – Travel Experience di Rimini, ha presentato il nuovo studio sulle tendenze e gli scenari del turismo nautico in Italia per il 2024.

L’obiettivo del report è approfondire le caratteristiche della domanda del turismo nautico, analizzandone i comportamenti, le nuove tendenze in atto, le scelte di consumo e le aspettative, con il fine di delineare un’analisi che fotografi i bisogni attuali e potenziali dei turisti in barca, intervistati nel corso della vacanza direttamente nei punti di attracco dei porti turistici italiani.

“Oggi presentiamo qui a Rimini al TTG un nuovo studio condotto da Ossermare con Isnart e il Centro studi Tagliacarne sul Turismo Nautico Italiano, valutando tendenze e scenari. Come Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare – Ossermare, da molti anni osserviamo e analizziamo i valori e i fenomeni legati all’economia del mare. Dal nostro dodicesimo Rapporto, presentato a Unioncamere lo scorso luglio, il valore aggiunto diretto e indiretto ha raggiunto i 178,3 miliardi di euro, pari al 10,2% del PIL nazionale, con più di un milione di occupati e 227.975 imprese. Il turismo legato all’economia del mare, considerando i valori che contribuiscono a questo settore, rappresenta attualmente un quarto del totale e il suo trend è in continua crescita”. Ha dichiarato Antonello Testa, coordinatore di Ossermare.

L’analisi parte dal profilo e dalle abitudini del turista in barca. Il 64% dei turisti ha un’età compresa tra 31 e 50 anni. Più di un turista su due ha un livello di istruzione superiore (diploma). Il 58% si colloca in una fascia economica medio-alta o alta. Un turista su due trascorre in barca tra le 3 e le 5 notti. Il 36% si trattiene in barca per più di 5 notti. Il 18%, oltre alla barca, alloggia in un’abitazione di proprietà, il 40% dei turisti viaggia in coppia, 1 turista su 2 viaggia con la famiglia. Il 95% in prevalenza è italiano.

Le imbarcazioni utilizzate dai turisti sono: 36% barca a vela, 64% barca a motore, di cui il 59% barche in affitto e il 41% barche di proprietà. I motivi per cui i turisti scelgono un porto sono: per il 34% la scoperta e la visita del territorio, per il 25% la consuetudine (clienti abituali), per il 18% la qualità dei servizi, per il 15% la comodità degli spostamenti, e per il 7% la convenienza dei prezzi.

Le attività dei turisti in barca (possibili più risposte):

64% escursioni

37% snorkeling

31% pesca

23% ittiturismo enogastronomico

17% pescaturismo

Le principali motivazioni per scegliere una destinazione (possibili più risposte):

34% luogo ideale per riposarsi

24% desiderio di vedere un luogo mai visitato

20% bellezza della natura e contatto con essa

19% Facilità di raggiungimento

18% casa di proprietà nella località

15% interesse enogastronomico e per i prodotti agroalimentari tipici locali

Le attività preferite dai turisti sul territorio sono:

52% escursioni e gite nelle aree interne

45% visita del centro storico

33% degustazioni di enogastronomia locale

32% partecipazione a eventi enogastronomici

24% visita a musei e/o mostre

24 % shopping

19% visita a monumenti e siti storici

15% partecipazione a eventi tradizionali e folkloristici

I servizi ritenuti indispensabili dai turisti in un porto (possibili più risposte):

59% spazi e strutture principali a terra

57% spazi e strutture in mare

52% uffici, servizi e informazioni per clienti

36% informazioni turistiche

35% strutture di servizio

33% servizi di ordinaria manutenzione

25% servizi di pulizia, lavaggio della carena, pulizia assi ed eliche

21% laboratori e officine

Previsioni sulle tendenze dei prossimi anni (possibili più risposte):

48% immersioni, escursioni

38% tender, surf, windsurf, kitesurf, sci, canoa, ecc.

34% crociere

32% chartering

23% pescaturismo e pesca sportiva

21% vela e regata

La domanda di turismo nautico nei porti turistici (possibili più risposte):

I turisti preferiscono imbarcazioni a motore e barche

Tra i servizi, risulta importante la presenza nel porto di spazi e strutture principali sia a terra che in mare, nonché uffici, servizi e informazioni per i clienti, e servizi di ordinaria manutenzione.

Nel periodo estivo, oltre la metà dei turisti rimane in barca per almeno 4 notti.

Oltre alle possibilità di relax che offrono (motivo di scelta della destinazione per almeno un terzo degli intervistati), le destinazioni vengono scelte dai turisti anche per la facilità di raggiungimento grazie a buoni collegamenti, ma anche grazie alla proprietà di una casa nelle vicinanze. La visita del centro storico, delle aree interne e le degustazioni enogastronomiche sono le attività più gettonate dai turisti, seguite dalla partecipazione a eventi enogastronomici. Per i turisti in barca, le spese portuali e le spese in ristoranti, pizzerie e bar superano la metà del budget totale della vacanza.

