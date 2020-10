Test sierologici in Farmacia, Ciacciarelli (Lega): “Lo proposi al consiglio regionale ma D’Amato non mi diede ascolto”

“Vedo che l’assessore D’Amato giustamente prende in considerazione quanto suggerito da FederFarma Roma, ma il sottoscritto aveva proposto di utilizzare la rete capillare delle farmacie del Lazio per effettuare i test sierologici veloci senza creare file chilometriche di ore, già in occasione del Consiglio Regionale Straordinario dedicato all’emergenza Coronavirus, una settimana fa. Perché non prese in esame il suggerimento del gruppo Lega? I cittadini si sarebbero risparmiati tante perdite di tempo e il sistema Lazio sarebbe stato di gran lunga più efficiente.”Così, in una nota , il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

