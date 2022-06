Terzo Memorial Renato Siddi, Fascina: “Doveroso ricordarlo, un esempio per tutti gli sportivi”

Terzo Memorial Renato Siddi. Arbitro, osservatore arbitrale e presidente sezione AIA di Frosinone. Uomo di istituzioni che ha fatto tanto per la comunità, lo sport e i giovani. Entusiasmante iniziativa dell’AIA sezione di Frosinone e del suo presidente Paolo Iaboni. Intervenuto tra gli altri il consigliere di giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio, Piergiorgio Fascina che ha mostrato vicinanza all’associazione e alla famiglia Siddi per continuare a creare sinergia con tutte le realtà istituzionali del territorio per la crescita dello sport.

“Ricordare oggi il compianto presidente Renato Siddi è doveroso da parte nostra – ha affermato Piergiorgio Fascina, consigliere di giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio – Esempio di integrità morale, riferimento per le vecchie e le nuove generazioni, per tutti gli appassionati di calcio e gli sportivi. Un modello da seguire, su cui basare ogni azione mirata alla crescita del movimento giovanile e del territorio”.

COMUNICATO STAMPA