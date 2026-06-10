Terza edizione di fontane in bici domenica 14 giugno Fontana Liri piazza Trento in collaborazione con il comune di Fontana Liri dell’A.S.A.C.I (presidente Angelo Carinci e vice Angelo Courrier Pro Loco APS Fontana Liri e l’associazione ASD Fontana Liri APS il programma della giornata Ore 13:00 ritrovo in piazza Trento ore 15:00 gare agonistiche fci categorie giovanissimi 7-12 In particolare la classe regina G6 agonisti F.C.I. (12 giri, via Napoli, via Roma e Viale XXIX Maggio anni saranno presenti stand gastronomici ore premiazione le persone che hanno dato vita a questa terza edizione dopo le due edizioni precedenti che sono andate molto bene sono Marco di Ruzza Mattia Parravani
luigi lucchetti Federico mauti e Riccardo Mauti Adriano Proia e anche del dirigente della passata società corse Aldo Proia. Foto archivio
Terza edizione di fontane in bici domenica 14 giugno Fontana Liri
Terza edizione di fontane in bici domenica 14 giugno Fontana Liri piazza Trento in collaborazione con il comune di Fontana Liri dell’A.S.A.C.I (presidente Angelo Carinci e vice Angelo Courrier Pro Loco APS Fontana Liri e l’associazione ASD Fontana Liri APS il programma della giornata Ore 13:00 ritrovo in piazza Trento ore 15:00 gare agonistiche fci categorie giovanissimi 7-12 In particolare la classe regina G6 agonisti F.C.I. (12 giri, via Napoli, via Roma e Viale XXIX Maggio anni saranno presenti stand gastronomici ore premiazione le persone che hanno dato vita a questa terza edizione dopo le due edizioni precedenti che sono andate molto bene sono Marco di Ruzza Mattia Parravani