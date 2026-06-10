Terza edizione di fontane in bici domenica 14 giugno Fontana Liri piazza Trento in collaborazione con il comune di Fontana Liri dell’A.S.A.C.I (presidente Angelo Carinci e vice Angelo Courrier Pro Loco APS Fontana Liri e l’associazione ASD Fontana Liri APS il programma della giornata Ore 13:00 ritrovo in piazza Trento ore 15:00 gare agonistiche fci categorie giovanissimi 7-12 In particolare la classe regina G6 agonisti F.C.I. (12 giri, via Napoli, via Roma e Viale XXIX Maggio anni saranno presenti stand gastronomici ore premiazione le persone che hanno dato vita a questa terza edizione dopo le due edizioni precedenti che sono andate molto bene sono Marco di Ruzza Mattia Parravani

luigi lucchetti Federico mauti e Riccardo Mauti Adriano Proia e anche del dirigente della passata società corse Aldo Proia. Foto archivio