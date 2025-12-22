Terrorizzato e infine ucciso: un cane muore per colpa di una crudele bravata. La legge deve punire (FOTO)

Nella giornata di ieri, si é verificato un evento spiacevolissimo. Tre adolescenti a Monte San Giovanni Campano nella Frazione di Chiaiamari si sono divertiti a far esplodere botti nelle immediate vicinanze di un’abitazione dove erano presenti nel recinto tre cani.

Il forte spavento ha mandato gli animali nel panico, alcuni hanno strappato le zanzariere delle finestre nel tentativo di entrare in casa e uno di loro è riuscito a uscire dalla recinzione e, terrorizzato, si è bloccato sulla carreggiata venendo investito.

Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, lasciando l’animale a terra agonizzante, dove è poi deceduto.

Quanto accaduto NON è una bravata, ma un fatto che può avere rilevanza penale e amministrativa.

Ricordiamo che: L’esplosione di botti in modo incauto, libero e pericoloso può configurare il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.).

Provocare paura, stress o conseguenze gravi a un animale può rientrare nel reato di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.).

Chi investe un animale ha l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso (art. 189 Codice della Strada): la fuga comporta sanzioni, perdita di punti e responsabilità ulteriori.

Ogni comportamento che, anche indirettamente, porta alla morte di un animale non resta impunito.

Sul fatto saranno interessate le autorità competenti per le eventuali indagini e invitiamo chiunque abbia visto o sentito qualcosa a farsi avanti. Le responsabilità verranno accertate.

A chi pensa che certe azioni siano solo “uno scherzo”…gli animali pagano con la vita e le conseguenze ricadono su chi agisce con leggerezza o crudeltà. Il rispetto non è facoltativo e la legge tutela gli animali.

Noi! faremo la nostra parte.

Guardie Zoofile Accademia Kronos sezione provinciale di Monte San Giovanni Campano che rappresento come responsabile; G.p.G. Domenico Veronesi

