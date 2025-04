TERREMOTO, ROCCA: «SARO’ SEMPRE LEGATO ALL’AQUILA E ALLA SOFFERENZA DEI FAMILIARI DELLE VITTIME»

«Sarò per sempre legato all’Aquila, ai borghi del cratere, al dolore e alla sofferenza dei familiari delle vittime, come anche allo straordinario coraggio dei volontari che, fin dalle prime ore di quella tragica notte, diedero il loro contributo per risollevare una terra piegata dal terremoto.

A nome della Giunta Regionale esprimo partecipazione al dolore dei parenti delle vittime e vicinanze all’intera popolazione abruzzese».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesca Rocca

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=663587469942162&id=100088727453600&mibextid=wwXIfr&rdid=h75fBFztLjoUR5H9