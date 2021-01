Terremoto, nuova forte scossa in Croazia: avvertita anche in Italia

Torna la paura del terremoto in Croazia, già colpita duramente il 29 dicembre scorso: una nuova scossa di magnitudo 5.2 è stata avvertita nel pomeriggio con epicentro a sud est di Zagabria, in Croazia. Lo riferiscono i media locali. La scossa è stata rilevata anche dai sismografi di Trieste. Nel capoluogo giuliano il terremoto è stato avvertito in più quartieri. Secondo quanto riporta la Protezione civile Fvg, la scossa si è verificata alle 18:01 ed è stata di magnitudo: 5.2 (ML Richter), alla profondità di 15 chilometri a 47 chilometri a Sud-Sud-Est di Zagabria (Croazia).

fonte Leggo.it