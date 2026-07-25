Terremoto nella notte, paura anche in Ciociaria: gente svegliata dal sisma

Una forte scossa di terremoto ha seminato apprensione nella notte tra venerdì e sabato. Il sisma, di magnitudo 4.1, è stato registrato alle 00:08 con epicentro a 2 chilometri a ovest di Pizzone (IS), nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a una profondità di circa 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita distintamente anche in numerosi comuni della provincia di Frosinone, tra cui Isola del Liri, Sora, Cassino, Arpino e in tutta la Valle di Comino. Molti cittadini sono stati svegliati dal movimento della terra e hanno condiviso sui social le proprie testimonianze, raccontando attimi di paura.

Dopo l’evento principale sono state registrate alcune repliche di assestamento, un fenomeno del tutto normale dopo un terremoto di questa intensità.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), insieme alla Protezione Civile, continua a monitorare costantemente la situazione, mentre resta alta l’attenzione nelle aree interessate dal sisma.