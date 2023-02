Terremoto in Turchia, il dramma di Atsu: l’ex giocatore del Chelsea è disperso. «Intrappolato sotto le macerie»

Uno scenario di guerra di fronte al quale nemmeno il mondo del calcio può restare indifferente. Il violento terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha finora prodotto più di 2mila vittime, dato purtroppo destinato a crescere in maniera esponenziale. C’è grande apprensione per le migliaia di persone che sono rimaste sotto le macerie, tra le quali ci sono anche sportivi professionisti e appunto calciatori. Una tragedia enorme che vede coinvolto anche il calciatore ghanese Christian Atsu, ex stella del Chelsea e del Newcastle United, che risulta disperso.

Aveva segnato il gol vittoria

Mentre la macchina dei soccorsi sta lavorando senza sosta con ogni mezzo per provare a salvare la vita a chi era all’interno dei palazzi crollati per le scosse prosegue il tam tam per risalire all’identità dei dispersi. Tra questi anche il calciatore ghanese, che ha una storia molto particolare. Classe 1992 con all’attivo anche una lunga trafila nella nazionale ghanese, questo duttile centrocampista offensivo capace di giocare sia come esterno offensivo che come trequartista, ha vestito in passato le casacche di Porto, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle, approdando poi nella scorsa annata in Turchia all’Hatayspor. Un vero e proprio giramondo del pallone, alle prese con la fase finale della sua carriera, di tutto rispetto. Che poche ore prima del terremoto aveva messo a segno il gol della vittoria contro il Kasimpasa. Un primo gol in Turchia pesantissimo per il calciatore africano che ha segnato direttamente su calcio di punizione al 97′, facendo esplodere lo stadio e la sua panchina.

Il comunicato del club

A rendere nota la notizia del giocatore disperso è stata la stessa squadra turca, Hatayspor. Secondo quanto dichiarato, anche altri giocatori della Hatayspor risultano dispersi. Il Newcastle United, per il quale Atsu ha giocato tra il 2016 e il 2021, ha detto in una nota di «pregare per aver notizie buone». Anche il direttore sportivo dell’Hatayspor, Taner Savut, sarebbe ancora sotto le macerie. Ahmet Eyup Turkaslan, portiere classe 1994 del Malatyaspor nella serie B turca, invece, non ce l’ha fatta. Ovviamente, intanto, il ministro dello Sport turco ha annunciato lo stop di tutte le competizioni sportive del Paese.

Non solo calciatori

Secondo il quotidiano Haber Global sono coinvolte almeno due squadre di pallavolo: l’edificio che ospitava 14 giocatrici dell’Hatay Voleybol che alloggiavano nell’Antakya Sports Hall sono rimaste coinvolte nel crollo dell’edificio. Altri 15 pallavolisti e 4 atleti paralimpici sono stati travolti dal crollo del Kırçuval Hotel di Battalgazi. Il campione olimpico di lotta libera Taha Agkul, oro a Rio 2016 nei -125kg, ha spiegato che 30-40 atleti sono rimasti coinvolti in un crollo a Kahramanmaraş, epicentro del sisma, e che almeno sarebbero morti, mentre altri devono ancora essere estratti. (Leggo)