Terremoto di magnitudo 3.0 nella notte a Pescosolido

Un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato nella notte alle ore 3:44 con epicentro a Pescosolido. Il sisma è avvenuto a una profondità di 9 km, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La scossa è stata avvertita in alcuni comuni limitrofi, ma al momento non si segnalano danni a persone o edifici. La zona è considerata sismica e in passato ha registrato eventi di intensità variabile.

Correlati