Terremoto di magnitudo 2.5 a Pescosolido, la Protezione Civile: nessuna criticità segnalata

Un lieve evento sismico è stato registrato alle ore 13:36 nel territorio di Pescosolido. La scossa, di magnitudo 2.5, è stata rilevata dalla Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con epicentro localizzato a circa 4 km a nord-ovest del centro abitato.

Secondo i dati ufficiali, il sisma si è verificato a una profondità di circa 14 chilometri, una condizione che contribuisce generalmente a ridurre la percezione in superficie e gli eventuali effetti sul territorio.

La Protezione Civile di Pescosolido ha prontamente monitorato la situazione, comunicando che, alla luce della lieve entità dell’evento, non si registrano criticità né danni a persone o cose. Non sono pervenute segnalazioni di disagi significativi da parte della popolazione.

Eventi sismici di questa intensità rientrano nella normale attività geologica dell’area appenninica e, nella maggior parte dei casi, non comportano conseguenze rilevanti.