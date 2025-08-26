Terremoto a Villa Santa Lucia, il sindaco rassicura i cittadini: “Nessun danno, sopralluoghi in corso negli edifici pubblici

Villa Santa Lucia – Paura questa mattina nel comune del Cassinate, dove alle 6:03 una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, con epicentro proprio a Villa Santa Lucia e a una profondità di 19 km, è stata avvertita distintamente dalla popolazione.L’evento sismico ha generato comprensibile preoccupazione tra i cittadini, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. A confermarlo è stato direttamente il sindaco Orazio Capraro, che ha diffuso una comunicazione ufficiale per rassicurare la comunità.«Desidero rassicurare tutti – ha dichiarato Capraro – al momento non si segnalano conseguenze gravi. Per qualsiasi necessità o segnalazione resto presente in Comune e a disposizione della cittadinanza. A scopo precauzionale ho disposto un sopralluogo immediato in tutti gli edifici pubblici, così da verificarne l’integrità e garantire la sicurezza di studenti, lavoratori e cittadini».Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare la gestione delle emergenze: «Alla luce dei numerosi fenomeni meteorologici, tellurici e di incendio che hanno interessato il territorio negli ultimi mesi, stiamo lavorando concretamente alla costituzione della Protezione Civile comunale di Villa Santa Lucia. Ho più volte dialogato con l’assessore regionale alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli, che ci sta supportando affinché questa realtà diventi operativa al più presto».Un progetto che non si limita alla sola struttura organizzativa, ma che punta anche alla formazione e all’equipaggiamento: «È fondamentale dotarci non solo di un’organizzazione stabile, ma anche di mezzi adeguati e di corsi di formazione per i volontari, così da essere pronti a fronteggiare ogni tipo di emergenza».Capraro ha infine rivolto un ringraziamento ai gruppi di Protezione Civile dei comuni vicini: «Un grazie speciale alle squadre di Piedimonte San Germano e di Aquino, che non fanno mai mancare il loro supporto quando Villa Santa Lucia si trova in difficoltà».

Correlati