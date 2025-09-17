Terremoto a Latina: scossa di magnitudo 3.2 nella notte, popolazione svegliata di soprassalto

LATINA – Un terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito la città di Latina nelle prime ore del mattino. Erano circa le 4.10 quando la scossa, con epicentro localizzato lungo Strada Santa Fecitola nei pressi di Borgo Faiti, è stata registrata a una profondità di 8 chilometri, secondo quanto riportato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Il movimento tellurico è stato percepito in maniera netta non solo nel capoluogo pontino, ma anche nei comuni dei Monti Lepini e in diverse zone della provincia. Numerose segnalazioni sono giunte da Sermoneta, Pontinia e Sezze, dove molti cittadini sono stati svegliati nel cuore della notte dal tremore.

Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per verificare eventuali criticità. La Protezione Civile e i tecnici comunali hanno avviato i sopralluoghi nelle aree maggiormente interessate.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra la popolazione.

