Terrae Festival in uno dei borghi più belli d’Italia: Barrea

Dal 20 al 22 agosto si aprirà la kermesse internazionale di enogastronomia tra cultura, musica e tante eccellenzeL’abruzzo detiene la seconda posizione per numero di borghi più belli d’Italia. In totale sono 23 questi luoghi affascinanti e carichi di storia che conservano ancora le tracce evidenti delle possenti mura difensive perimetrali e delle antiche porte di accesso. Barrea è annoverato tra questi prestigiosi luoghi incastonati in paesaggi mozzafiato di una bellezza incontaminata che raccontano la millenaria storia che li ha accompagnati fino ai giorni nostri. La manifestazione Terrae Festival è l’occasione ideale per raggiungere questo luogo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo visitare il Castello e la Torre antica che svettano nella parte alta del borgo. Il panorama dal belvedere di Barrea rappresenta uno degli scorci più suggestivi di tutto l’Abruzzo, con il lago omonimo incorniciato tra le montagne e i borghi di Civitella Alfedena e Villetta Barrea in lontananza.

