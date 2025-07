Terracina, crolla il tetto di un ristorante: muore una ragazza di 31 anni, ferite altre dieci persone, tre in prognosi riservata

Disposto il sequestro del locale: indagini in corso sulle cause del crollo

Terracina – Tragedia nella serata di ieri a Terracina, in provincia di Latina, dove il crollo improvviso del tetto del ristorante stellato “Essenza” ha provocato la morte di una giovane donna e il ferimento di una decina di persone. La vittima si chiamava Mara Severin, aveva 31 anni ed era una sommelier del locale, dove gestiva il servizio in sala insieme a un collega.

Il dramma si è consumato intorno alle 22, quando la sala interna del ristorante, che al momento era piuttosto affollata, è stata improvvisamente travolta dal cedimento della copertura. Alcuni clienti erano invece seduti all’esterno. Secondo le prime testimonianze, ci sarebbero stati due distinti momenti di crollo, anche se le cause restano ancora da chiarire.

Oltre alla giovane donna, sono rimaste ferite circa dieci persone, tra personale e clienti: tre di loro sono in prognosi riservata all’ospedale “Fiorini” di Terracina. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, del personale sanitario e delle forze dell’ordine. Sul posto è arrivato anche il sindaco Francesco Giannetti, che ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima.

La Procura di Latina, guidata dal pm Giuseppe Miliano, ha disposto il sequestro del locale per consentire gli accertamenti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche il maltempo: ieri sulla provincia di Latina era in vigore un’allerta gialla per rischio vento forte, che potrebbe aver contribuito al cedimento strutturale.

L’inchiesta cercherà ora di fare piena luce su eventuali responsabilità e sullo stato dell’edificio. Intanto la comunità di Terracina è sotto choc per una tragedia che ha colpito un ristorante conosciuto e apprezzato non solo in zona, ma anche a livello nazionale.

Foto Ansa