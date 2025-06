Terra Nostra APS tra le eccellenze dell’estate formativa: parte il progetto digitale con l’Istituto Comprensivo “Sora 1”

Terra Nostra APS conquista un importante riconoscimento con l’assegnazione del finanziamento previsto dall’avviso pubblico emanato dalla Regione Lazio Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito – Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, nell’ambito del Programma Fondo Sociale Europeo Plus. Il progetto rientra nella Priorità “Giovani”, Obiettivo Specifico f), volto a promuovere la parità di accesso e il completamento di un’istruzione inclusiva e di qualità, soprattutto per i gruppi svantaggiati, dall’infanzia fino all’età adulta, valorizzando anche la mobilità per l’apprendimento e l’accessibilità per le persone con disabilità.

Il percorso formativo, intitolato «L’Istituto Comprensivo “Sora 1” verso le nuove tecnologie ed il mondo digitale 2024», prenderà il via il 23 giugno 2025 presso il Park Club di Frosinone. Fortemente voluto dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Rosella Puzzuoli, e dal corpo docente, il progetto si presenta come una risposta moderna e lungimirante alle sfide educative poste dalla crescente dipendenza digitale e dall’Intelligenza Artificiale tra i più giovani.

Le attività rivolte ai 41 ragazzi e ragazze del I Comprensivo Sora Ia saranno condotte da professionisti altamente qualificati provenienti dalle piattaforme Italyvrexperience.it e Metazum.it. . Tra i relatori, spicca il nome del Dott. Valentino Vitale, figura di spicco nei progetti “Borghi Digitali” e OTEI Academy. Vitale si distingue per la sua competenza nell’ambito delle tecnologie immersive, grazie anche alla creazione della piattaforma Italy VR Experience, pensata per offrire prodotti turistici esperienziali di alta qualità, capaci di trasportare l’utente in ambientazioni virtuali a 360° ancor prima della scelta di una meta.

Con questi presupposti, il progetto presentato da Terra Nostra APS in collaborazione con l’Istituto Comprensivo I Sora si afferma come una delle iniziative culturali e formative di maggior rilievo dell’estate nella provincia di Frosinone.

Viva soddisfazione è stata espressa dal Direttivo dell’Associazione, che si dice orgogliosa di offrire un’opportunità così ricca di significato agli studenti coinvolti. Un ringraziamento sentito è rivolto alla Preside Rosella Puzzuoli, apprezzata per la sua lungimiranza, il forte senso del dovere e la pazienza dimostrata nel sostenere ogni fase del progetto.