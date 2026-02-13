Termovalorizzatore di San Vittore, via libera alle compensazioni: Cervaro ottiene il riconoscimento dalla Regione

Arriva un risultato politico definito storico per il territorio di Cervaro. La manovra di bilancio regionale ha infatti legittimato in via definitiva la possibilità di riconoscere compensazioni economiche ai Comuni limitrofi agli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti, includendo ufficialmente anche Cervaro tra gli enti beneficiari in quanto Comune confinante con il termovalorizzatore di San Vittore del Lazio.

Una novità accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale, che parla di una svolta concreta dopo anni di attese. Il provvedimento sancisce un principio di equità a lungo rivendicato dal territorio, ponendo fine a una fase di incertezza che aveva escluso Cervaro da un meccanismo compensativo già previsto dalla normativa regionale.

A rivendicare il percorso politico che ha portato al risultato è Daniele Maura, consigliere regionale e componente della Commissione Ambiente. «Il riconoscimento delle compensazioni economiche al Comune di Cervaro rappresenta un risultato politico concreto e non scontato – ha dichiarato –. Non si tratta di un automatismo amministrativo, ma dell’esito di un percorso che ho voluto avviare e seguire personalmente in Regione Lazio, con determinazione e senso di responsabilità verso il nostro territorio».

Secondo Maura, per troppo tempo Cervaro ha dovuto convivere con l’impatto del termovalorizzatore senza che venisse pienamente applicato il principio di equità stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1998. «Parliamo di un impianto strategico per la chiusura del ciclo dei rifiuti del Lazio – ha sottolineato – che svolge una funzione essenziale per l’intera regione, ma che incide in maniera diretta anche sui territori limitrofi».

Il consigliere regionale ha poi puntato il dito contro anni di immobilismo politico: «Si è discusso a lungo dell’impianto senza affrontare con decisione il tema delle compensazioni. Il tempo è passato mentre una comunità aspettava il riconoscimento di un diritto. Ho ritenuto che questa situazione non fosse più accettabile».

Con l’approvazione della manovra di bilancio, il Comune di Cervaro entra ufficialmente nel novero degli enti destinatari dei contributi economici, aprendo una nuova fase nei rapporti tra istituzioni regionali e territori interessati dalla presenza di grandi impianti. Un passaggio che, per l’amministrazione locale, rappresenta non solo un ristoro economico, ma anche un riconoscimento politico e istituzionale atteso da anni.

Correlati