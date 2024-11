TERMINATI I LAVORI DI SISTEMAZIONE SULLA S.P. 17 “BRACCIO STAZIONE ANAGNI”: RINNOVO E SICUREZZA PER I CITTADINI

La Provincia di Frosinone ha concluso i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 17 “Braccio Stazione Anagni”, un’importante arteria che collega l’uscita del casello autostradale di A1 Anagni – Fiuggi con la stazione ferroviaria di Anagni scalo, garantendo il passaggio quotidiano di un elevato traffico. Questo progetto, che vede un investimento complessivo di 125 mila euro, rientra nell’iniziativa “Sulla Buona Strada”, voluta dal Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per migliorare la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture stradali. Il presidente Di Stefano ha dichiarato: “Questo intervento sulla S.P. 17 non solo migliorerà la qualità della viabilità ma anche la sicurezza di tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questo tratto stradale. È nostro dovere intervenire con azioni concrete per prevenire eventuali pericoli causati dal degrado del manto stradale, specie in punti così nevralgici del nostro territorio”. Luigi Vittori, consigliere delegato alla Viabilità, ha aggiunto: “Con questi lavori di rifacimento, compresa la posa di nuovo conglomerato bituminoso e la completa revisione della segnaletica orizzontale, stiamo riducendo significativamente i rischi per gli automobilisti”. I lavori svolti hanno riguardato la fresatura della pavimentazione esistente e la sostituzione con nuovo materiale, nonché il rifacimento della segnaletica orizzontale, fondamentale per la guida notturna e in condizioni meteo avverse. Il tratto è stato dotato di segnaletica rifrangente, migliorando la visibilità e contribuendo così alla sicurezza dei conducenti. Il Presidente Di Stefano ringrazia il settore Viabilità, il dirigente ingegner Tommaso Michele Secondini e tutti i tecnici coinvolti per il loro impegno nella realizzazione di questo progetto, essenziale non solo per la città di Anagni ma per un gran numero di automobilisti.

