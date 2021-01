Terminata l’iniziativa “Regala un SORRISO per NATALE” con enorme soddisfazione della Vis Sora 07

L’impegno nell’ambito sociale, unitamente alla promozione dell’attività sportiva dilettantistica, è da sempre una prerogativa imprescindibile per la Società Polisportiva Vis Sora 07.

Nonostante il periodo in cui le attività agonistiche sono praticamente ferme, il sodalizio bianconero ha voluto comunque dare il proprio contributo attraverso l’iniziativa “Regala un Sorriso per Natale”. In occasione delle passate festività natalizie infatti, è stato istituito un punto di raccolta presso il centro commerciale “La Selva” di Sora, dove è stato possibile lasciare un regalo “sospeso” che la Caritas Diocesana ha avuto modo poi di distribuire ai bambini meno fortunati.

La risposta della comunità è andata ben oltre ogni aspettativa. Tanti infatti, sono stati i regali e i sorrisi donati ai più piccoli in occasione del Santo Natale e dell’Epifania. Viva soddisfazione è stata espressa dai dirigenti della società sorana che hanno voluto ringraziare, oltre a quanti hanno aderito con le loro donazioni all’importante iniziativa benefica, anche la Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo per la disponibilità dimostrata.

La Società volsca si era fatta promotrice di una raccolta di beni di prima necessità già nel periodo del primo lockdown di Marzo e Aprile 2020. Con quest’ennesimo contributo la Vis Sora 07 ha voluto rinnovare il proprio impegno per cercare, insieme a tutta la comunità, di essere quanto più vicini possibili a chi, in questo delicato periodo, lo sta affrontando più duramente rispetto ad altri.

Comunicato stampa a firma del Pres. Giulio Abbate, VicePres. Marco Tomassini

#CuoreVis