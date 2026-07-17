Terelle, Quadrini protagonista del progetto europeo “Topio” dedicato a paesaggio e innovazione

Giornata di grande rilievo istituzionale e scientifico per il territorio della provincia di Frosinone. Oggi, mercoledì 15 luglio, il borgo di Terelle e l’area naturale del Monte Cairo accolgono le attività sul campo della prestigiosa TOPIO Summer School 2026 (14-17 luglio). All’importante appuntamento ha preso parte attiva Gianluca Quadrini, Consigliere della Provincia di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, a testimonianza del forte legame tra gli enti locali e la ricerca scientifica d’avanguardia finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma HORIZON.

​Il Progetto TOPIO: Scienza e Democrazia del Paesaggio

​Il progetto TOPIO (“Towards democratic landscape observation through geoinformatics and public participation”) ha l’obiettivo di sviluppare una metodologia innovativa e riproducibile per la valutazione democratica e partecipata della qualità del paesaggio in Europa. Attraverso l’uso integrato di tecnologie di geoinformatica (GIS), telerilevamento (Earth Observation), Intelligenza Artificiale e il coinvolgimento diretto dei cittadini (Citizen Science), TOPIO si propone di guidare processi di pianificazione e ripristino ecologico basati su evidenze scientifiche condivise.

​Il consorzio internazionale, coordinato dalla FORTH (Foundation for Research and Technology Hellas, Grecia), unisce partner accademici d’eccellenza globale abbinati a specifici scenari di studio territoriali in tutta Europa:

​ Italia – Caso studio: Cairo Mount Massif (Terelle) con la Sapienza Università di Roma ;

– Caso studio: (Terelle) con la ; ​ Grecia – Caso studio: Falasarna con l’ente coordinatore FORTH ;

– Caso studio: con l’ente coordinatore ; ​ Portogallo – Caso studio: Charneca Landscape Observatory con l’ Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa) ;

– Caso studio: con l’ ; ​ Spagna – Caso studio: Campiñas y Sierra Sur de Sevilla con l’ Universidad de Sevilla ;

– Caso studio: con l’ ; ​ Belgio – Caso studio: Scheldt Estuary con l’ Universiteit Gent ;

– Caso studio: con l’ ; ​Cipro – Caso studio: Akamas Peninsula.

​Il Responsabile Scientifico per la Sapienza Università di Roma e coordinatore della sessione italiana è il Prof. Fabio Attorre, Professore di Botanica Ambientale e Applicata del Dipartimento di Biologia Ambientale e Direttore dell’Orto Botanico di Roma.

​Focus sul Monte Cairo: Caso Studio Europeo

​Il massiccio montuoso del Monte Cairo a Terelle rappresenta l’unico prototipo montano rurale italiano selezionato per il progetto. L’area è in questi giorni al centro di workshop interattivi, mappature partecipate e rilievi scientifici volti a mitigare i rischi ambientali e a valorizzare la biodiversità in stretta sinergia con la comunità residente.

​La sessione odierna a Terelle segue l’apertura pubblica svoltasi ieri con l’evento scientifico “Aperiscience” presso lo storico Orto Botanico di Roma. In questa importante occasione sul territorio, il Consigliere provinciale Gianluca Quadrini ha preso parte ai lavori insieme al Direttore della Provincia di Frosinone Vito Cambrio, al Vicesindaco di Terelle Nazareno Savelli e al tecnico comunale Ing. Pietro Mazzone, confrontandosi con i docenti, i ricercatori, il Prof. Fabio Attorre e la folta delegazione di studenti internazionali accorsi per l’evento.

​La dichiarazione di Gianluca Quadrini

​“Ospitare la TOPIO Summer School a Terelle dimostra che la Ciociaria e le sue aree montane sono un laboratorio d’eccellenza per la sostenibilità europea,” ha dichiarato Gianluca Quadrini. “L’approccio del progetto, che unisce strumenti tecnologici avanzati come il GIS e l’Intelligenza Artificiale alla partecipazione attiva delle comunità locali, rispecchia esattamente la nostra visione amministrativa. Non esiste tutela del territorio senza il coinvolgimento diretto di chi lo vive ogni giorno. Come Provincia di Frosinone e ANCI Lazio siamo orgogliosi di supportare questa fondamentale sinergia guidata in Italia dal Prof. Fabio Attorre e dalla Sapienza, in stretta collaborazione con il Comune di Terelle, rappresentato oggi dal vicesindaco Nazareno Savelli e dal tecnico Ing. Pietro Mazzone, e con il prezioso coordinamento tecnico-amministrativo del nostro Direttore provinciale Vito Cambrio, per trasformare la transizione ecologica in un’opportunità di sviluppo e salvaguardia per l’intero territorio montano”.

​I lavori della Summer School proseguiranno fino al 17 luglio con escursioni sul Monte Cairo e tavoli di lavoro partecipativi con i cittadini, gettando le basi per un modello di gestione del paesaggio esportabile in tutta Europa.