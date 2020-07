Terelle, precipita in un dirupo: elitrasportato

Un uomo di 47 anni, ipovedente mentre era in compagnia con il padre, sui monti di Terelle, è precipitato per alcuni metri in un dirupo . Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che con una eliambulanza hanno trasportato l’uomo in un nosocomio romano.

Foto archivio

Correlati