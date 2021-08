Terelle, biblioteca intitola al Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto Medaglia d’Oro al Valor Militare

A Terelle, alla presenza del Vescovo della Diocesi S.E. Gerardo Antonazzo e del Sig. Alessandro D’Acquisto, fratello del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria per il martirio a Torre di Palidoro del 23 settembre 1943 quando per trarre in salvo la vita di 22 civili, fu fucilato per mano nazista, è stata inaugurata negli spazi dell’ex Oratorio la biblioteca intitolata all’eroico Carabiniere. Nella circostanza è stato scoperto un serigrafia donata da Daniela Nardelli, nota artista di Atina, che raffigura il militare al centro di uno scenario di distruzione e rovine che tuttavia, in sua visione improntata al coraggio e all’altruismo, si aggrappa alla Luce del tricolore, emblema di rinascita per tutti gli italiani. L’iniziativa, promossa da Don Angelo Moncelli, in occasione del suo 45° parrocchiale presso la Chiesa Santa Maria Assunta di Terelle, è proseguita con l’esibizione della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma che attraverso le musiche di Beethoven, Rossini, Morricone, ha allietato la serata al numeroso pubblico presente, conclusasi con le note della marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri, “La Fedelissima”, e l’intonazione dell’Inno Nazionale Italiano.

comunicato stampa