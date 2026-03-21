Terapia del dolore, dal 10 aprile servizio attivo a Cisterna, Mantini: «Grazie alla Asl si implementa l’assistenza socio sanitaria»

«Apprendiamo con soddisfazione l’attivazione di un ambulatorio per la terapia del dolore acuto e cronico. Prosegue quindi l’implementazione dei servizi socio sanitari per la nostra comunità, grazie all’importante lavoro svolto dalla Direzione della Asl di Latina».

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini plaude al prossimo potenziamento dei servizi di terapia del dolore da parte della Asl Latina, che ha annunciato come dal 10 aprile sarà attivo l’ambulatorio della terapia del dolore acuto e cronico, con esclusione dei pazienti oncologici presso il poliambulatorio di via dei Monti Lepini. Un servizio che sarà fruibile il secondo e quarto venerdì del mese, dalle ore 9 alle 12.30 nell’ottica dell’umanizzazione delle cure e della sanità che mette al centro la persona e la tutela della dignità.

Una nuova importante attività che rafforza ulteriormente i servizi di prossimità sul territorio e facilita la presa in carico del dolore acuto e cronico attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge le strutture sanitarie presenti nella nostra comunità.