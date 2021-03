Teramo Città Solidale, sopralluogo e incontro per problematiche palazzine ATER Colleatterrato

A seguito di segnalazioni di cittadini e commercianti di via Giovanni XXIII e Piazza Rishon Le Zion, l’associazione Teramo Città Solidale ha chiesto un sopralluogo presso gli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ATER.

Al sopralluogo erano presenti la Presidente Maria Ceci, l’arch. del settore tecnico Milva Partiti e il portavoce di Teramo Città Solidale Michele Raiola.

Sulla base delle criticità riscontrate si sono programmati come interventi la rimozione dei rifiuti abbandonati con conseguente pulizia dei siti di proprietà dell’ATER in via Giovanni XXIII e via Don Primo Mazzolari, delle idonee chiusure delle vie di accesso agli immobili e la manutenzione straordinaria delle recinzioni prospicienti Piazza Rishon Le Zion.

Successivamente si è tenuto un ulteriore incontro presso il Parco della Scienza con il sindaco D’Alberto è l’assessore Maranella e si è concordato un intervento di derattizzazione.

Si è inoltre deciso che ulteriori interventi, come un’eventuale manutenzione del verde, saranno oggetto di valutazione congiunta tra ATER e amministrazione comunale.

Comunicato stampa Teramo Città Solidale